Актриса Коби Смолдерс «Поначалу я боялась знакомиться с Томом Крузом, но он оказался таким милым парнем».

Самая яркая премьера этой недели – «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» с обладателем самой красивой улыбки в Голливуде Томом Крузом в главной роли. Этакая «Миссия невыполнима», но без шпионской составляющей.

Режиссёр: Эдвард Цвик

Актёры: Том Круз, Коби Смолдерс, Даника Ярош, Роберт Неппер, Холт МакКэллани и др.

Многие удивятся: Том Круз вернулся к образу бывшего во- енного полицейского Джека Ричера?! Почему мы ничего о нём не знаем? Потому что первый фильм «Джек Ричер» (экранизация девятого романа «Выстрел» Ли Чайлда), вышедший в 2012 году, провалился в прокате. Поклонники серии книг Ли Чайлда остались недовольны тем, что на роль Ричера выбрали Тома Круза. Поскольку у персонажа рост – 195 см, а у Круза всего 170. Во втором фильме даже пошути- ли на эту тему. Ричер показывает чужой паспорт таможен- нику в аэропорту, которого сыграл Ли Чайлд, тот смотрит на фото совершенно другого человека, пожимает плечами и спокойно пропускает его.

Таким образом писатель дал понять, что его всё устраивает, в том числе и то, что второй фильм, основанный на 18-м романе «Никогда не возвращайся», отличается от оригинала. В книге якобы дочь Ричера (Даника Ярош, из сериала «Бесстыдники») появляется только дважды – в начале и в конце. Однако режиссёр Эдвард Цвик решил, что интересно будет показать взаимоотношения псевдодочери и отца-одиночки, поэтому здесь они действуют заодно на протяжении всего фильма. У Ричера есть ещё одна помощница – майор Сьюзен Тернер. В отличие от спутницы из предыдущей ленты (Розамунд Пайк) она не прячется за его широкую спину, а, наоборот, рвётся в бой. Коби Смолдерс, звезда сериала «Как я встретил вашу маму», не теряется рядом с Крузом, а по- рой и переигрывает его.

Первого «Ричера» снимал обладатель «Оскара» Кристофер МакКуорри, но поскольку сейчас он работает с Крузом над шестой частью фильма «Миссия невыполнима», то за второго взялся Цвик, у него тоже есть золотая статуэтка. В последний раз он снимал Круза в «Последнем самурае», над которым было пролито немало зрительских слёз. Поэтому второй «Ричер» получился более трогательным: здесь не только экшен, но и драма.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

ЗА: Развлекательное кино понравится как мужчинам, так и женщинам. 54-летний Том Круз, как всегда, выполняет все трюки сам. Он тут и по крышам бегает, и голыми руками пятерых плохих парней укладывает на лопатки – в общем, демонстрирует прекрасную физическую форму. Да, футболку он тут снимет.

ПРОТИВ: Перед походом на вторую часть совсем необязательно вспоминать первую – их можно смотреть в любом порядке. Правда, выйдя из кинотеатра, у вас ничего не останется в голове – проходной боевик.

ДЛЯ КОГО ФИЛЬМ: Для любителей боевиков (16+)

КРУЗ БЕЗ ЭКШЕНА

«Человек дождя»

1988. 4 «Оскара». Пожалуй, лучшая драма с Крузом. Чтобы правдоподобнее сыграть брата аутиста, актёр работал санитаром в больнице для аутистов.

«Интервью с вампиром»

1994. После этого ужасти- ка Том невзлюбил Брэда Питта. Он попросил сделать скрытый каблук в сапогах, чтобы быть одного роста с 180-сантиметровым Брэдом.

«Джерри Магуайер»

1996. Первоначально роль спортивного агента в ме- лодраме предлагали Тому Хэнксу, но он отказался. Круз получил за неё «Золо- той глобус».