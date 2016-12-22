реклама
Сегодня 12:14

Двулапый кот-кенгуру вдохновил пользователей соцсетей

  • Данила Белов

Животное лишилось конечностей и хвоста в результате электрического удара

реклама

Читая иногда различные истории в Сети, поражаешься, как быстро животные способны приспосабливаться к различным обстоятельствам. Живым примером подобного является кот по имени Эйбл (Able). Пушистый милаха прославился в Интернете тем, что научился радоваться жизни, несмотря на потерю двух передних лап и хвоста. За такую особенность он даже получил прозвище от пользователей "кот-кенгуру". 

 

–Я взял его к себе 11 апреля 2012 года, – рассказал Metro Валай Срибунворакул (Walai Sriboonvorakul). –На тот момент бездомный кот жил рядом с моим кондоминиумом в Бангкоке. Когда ему был всего 1 год, он получил сильный удар электрическим током от линии электропередачи. Это произошло, когда он пытался поймать птицу на крыше квартиры и случайно коснулся линии электропередачи. В результате происшествия он потерял передние лапы, свой хвост, а также получил серьёзные повреждения прямой кишки, которая очень сильно обгорела.

Взяв к себе животное, Срибунворакул стал выхаживать его и назвал Able, что можно перевести с английского на русский как "Способный". Кот действительно оказался способным и сумел не только восстановиться но и научиться передвигаться, а после почти полноценно жить со своим хозяином. 

–После того, как он потерял свой хвост и две передние лапы, он долго использовал свой лоб, чтобы привыкнуть ходить лишь с задними ногами. Прошло много времени, но он научился передвигаться без передних лап. Сейчас Эйбл может ходить и даже передвигается вверх и вниз по лестнице каждый день. Конечно, он больше не может гоняться за птицами, но он любит наблюдать за ними из своего окна, а также смотреть географические телевизионные программы про них, – заявил мужчина.

Дома Эйбл не скучает, так как компанию ему составляет не только хозяин, но и сестра – кошка ФинФин (FinFin). Они вместе играют и не расстаются друг с другом. 

Отметим также, что владелец кота создал специальную страницу в Facebook своему питомцу, чтобы его пример вдохновлял людей и демонстрировал, что если есть желание, то можно приспособиться ко всему и жить не хуже, чем остальные,

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

Фото смертельного ДТП на Суздальском проспекте в Петербурге появилось в Сети8Фото

Фото смертельного ДТП на Суздальском проспекте в Петербурге появилось в Сети
В страшном ДТП на КАД с перевёртышем погиб ребёнок8Фото

В страшном ДТП на КАД с перевёртышем погиб ребёнок: подробности рассказали очевидцы

Трагическое ДТП случилось на КАД ранним утром 22 декабря. На внешнем кольце, у съезда на Колтушское шоссе столкнулись несколько машин. Одна из них перевернулась. Подробности аварии на КАД рассказали очевидцы и инспекторы ГИБДД. "Жёсткий "замес" на внешней стороне КАД, не доезжая 400 м до съезда на Колтуши. Насчёт пострадавших непонятно, МЧС, реанимация и две скорые на месте", - сообщили очевидцы.  В ДТП попали автомобили Mercedes и SsangYong Rexton. Последний перевернулся на крышу.  "Проезжал...
Зимнее солнцестояние в 2016 году: в России наступил самый короткий день в году 4Фото

Зимнее солнцестояние-2016: наступил самый короткий день в году

Зимнее солнцестояние в 2016 году выпадает на 21 декабря. В 13.45 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В День зимнего солнцестояния в Северном полушарии наступает астрономическая зима, а в Южном - лето. В заполярных районах 21 декабря 2016 года наступает полярная ночь, когда солнце не выходит из-за горизонта.  А самое главное - День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, после...
Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах16Фото

Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах

Metro поговорило с фотографом, работавшим над созданием юбилейного выпуска корпоративного календаря
Самая длинная ночь в году - с 21 на 22 декабря2Фото

Наступают самая длинная ночь и самый короткий день в году: значит, скоро лето

В северном полушарии ночь на 22 декабря – самя длинная в году, а сам день 22 декабря - самый короткий году. Наступает День зимнего солнцестояния 22 декабря 2015 года в 4.48 по Гринвичу.  Световой день продлится на широте Петербурга всего 6 часов (в Москве - почти 7), сообщает Gismeteo. В текущих погодных условиях положение усугубляет еще и плотная облачность. В северной столице световой день будет предельно коротким - многие его просто не заметят. По астрономическим параметрам, 22 декабря...
Сколько стоит новогодняя ель в Петербурге7Фото

Сколько стоит новогодняя ель в Петербурге
Леонид Якубович попал в ДТП4Фото

Леонид Якубович вместе с женой и внучкой попал в ДТП

Леонид Якубович попал в аварию в Москве. Помимо известного телеведущего в машине также находились его жена и внучка. О том, что Леонид Якубович попал в ДТП стало известно накануне. Как сообщают СМИ, около 16:00 по московскому времени на 21-ом километре Рублёво-Успенского шоссе Mercedes ведущего капитал-шоу "Поле Чудес" столкнулся с легковым автомобилем Peugeot. Новость о том, что Якубович попал в аварию и,возможно, пострадал - мгновенно стала одной из самых популярных в интернет-СМИ. Однако,...
Почтовый курьер вернул москвичке отправленную ей посылку с запиской "умри мразь"

Почтовый курьер вернул москвичке отправленную ей посылку с запиской "умри мразь"

Москвичка Олеся Огарёва (Воронова – девичья фамилия) отправила в подарок другу на день рождения девятикилограммовую посылку с конфетами в Азербайджан почтовой компанией Pony Express. Через несколько дней Олесе перезвонили из компании и попросили сертификат на сладости. Женщина ответила, что её об этом не предупреждали, и попросила оформить возврат. Чтобы сласти не пропали, Олеся решила подарить их на Новый год друзьям. Когда женщина открыла коробку, сверху на конфетах она увидела листок с...
По задумке организатора похищения, он должен был предстать героем и спасти возлюбленную3Фото

В Выборге преподаватель похитил студентку из-за неразделённой любви

В Ленобласти перед судом предстанет мужчина, который устроил похищение девушки, отвергнувшей его чувства. История, достойная пера Шекспира или, как минимум, сценария голливудского фильма, началась, когда 60-летний преподаватель одного из вузов Петербурга влюбился в 24-летнюю студентку, у которой был научным руководителем. Девушка на его чувства не ответила. Тогда отчаявшийся поклонник решился на преступление ради любви. Как сообщает пресс-служба ГУ СКР по Ленобласти, в ноябре 2015 года мужчина...
Стрельба была в ресторане Капулетти3Фото

Стрельба в ресторане "Капулетти" в Петроградском районе: стали известны подробности

Сотрудники полиции в Петербурге выясняют обстоятельства конфликта с применением травматического оружия между посетителями ресторана на Петроградской стороне. Инцидент произошел 21 декабря 2016 года около 15 часов между несколькими посетителями ресторана, сообщили в пресс-службе ГУВД города.  В какой-то момент конфликта один из его участников применил травматический пистолет. После этого мужчины выбежали на улицу и скрылись с места происшествия. Позже в полицию Петроградского района из больницы...
В Петербурге Айвазовский готов к любым очередям17Фото

В Петербурге Айвазовский готов к любым очередям

В корпусе Бенуа Русского музея открывается выставка к 200-летию со дня рождения Айвазовского
Гарри, Кейт и Уильям на рождественской вечеринке у волонтеров12Фото

"Королевское трио" и платье Кейт Миддлтон обсуждают в Сети
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
39-летняя Анфиса Чехова обнажила грудь для рекламы 16Фото

39-летняя Анфиса Чехова обнажила грудь для рекламы

Анфиса Чехова выложила в Instagram фото топлесс, взбудоражив поклонников. Эротичное фото 39-летней телеведущей отметили как понравившееся почти 10 тысяч подписчиков её аккаунта в соцсети, а также оставили восторженные комментарии по поводу соблазнительных форм Анфисы Чеховой. - Кто хорошо работает, того хорошо мнут!, - подписала фото на массажном столе Анфиса Чехова. - Я регулярно отдаюсь в руки массажистов, которые месят меня как тесто, я всегда прошу побольней и поэффективней. Телеведущая...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Грузовик протаранил машину дорожной службы в тоннеле на Канонерский остров4Фото

Грузовик протаранил машину дорожной службы в тоннеле на Канонерский остров

Сегодня 13:38 ДТП с участием автомобиля дорожной службы произошло в Петербурге 22 декабря. О происшествии рассказали очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург". По словам очевидцев, грузовой автомобиль на скорости врезался в машину работников дорожной службы. - Ехал на Канонерский. При въезде знаки "Осторожно, работы". Куча знаков до места работ и плюс рабочие, которые регулируют, т.к. осталась одна полоса, так что не заметить трудно, - комментируют пользователи в соцсети. В результате ДТП с участием...

Самое популярное

Леонид Якубович попал в ДТП4Фото
В Москве мальчик попал в больницу с сотрясением мозга после игры в снежки2Фото

Галереи и видео

Фото смертельного ДТП на Суздальском проспекте в Петербурге появилось в Сети8Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама