Читая иногда различные истории в Сети, поражаешься, как быстро животные способны приспосабливаться к различным обстоятельствам. Живым примером подобного является кот по имени Эйбл (Able). Пушистый милаха прославился в Интернете тем, что научился радоваться жизни, несмотря на потерю двух передних лап и хвоста. За такую особенность он даже получил прозвище от пользователей "кот-кенгуру".

–Я взял его к себе 11 апреля 2012 года, – рассказал Metro Валай Срибунворакул (Walai Sriboonvorakul). –На тот момент бездомный кот жил рядом с моим кондоминиумом в Бангкоке. Когда ему был всего 1 год, он получил сильный удар электрическим током от линии электропередачи. Это произошло, когда он пытался поймать птицу на крыше квартиры и случайно коснулся линии электропередачи. В результате происшествия он потерял передние лапы, свой хвост, а также получил серьёзные повреждения прямой кишки, которая очень сильно обгорела.

Взяв к себе животное, Срибунворакул стал выхаживать его и назвал Able, что можно перевести с английского на русский как "Способный". Кот действительно оказался способным и сумел не только восстановиться но и научиться передвигаться, а после почти полноценно жить со своим хозяином.

–После того, как он потерял свой хвост и две передние лапы, он долго использовал свой лоб, чтобы привыкнуть ходить лишь с задними ногами. Прошло много времени, но он научился передвигаться без передних лап. Сейчас Эйбл может ходить и даже передвигается вверх и вниз по лестнице каждый день. Конечно, он больше не может гоняться за птицами, но он любит наблюдать за ними из своего окна, а также смотреть географические телевизионные программы про них, – заявил мужчина.

Дома Эйбл не скучает, так как компанию ему составляет не только хозяин, но и сестра – кошка ФинФин (FinFin). Они вместе играют и не расстаются друг с другом.

Отметим также, что владелец кота создал специальную страницу в Facebook своему питомцу, чтобы его пример вдохновлял людей и демонстрировал, что если есть желание, то можно приспособиться ко всему и жить не хуже, чем остальные,