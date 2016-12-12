В Петербурге в 2017 году пройдут испытания новинок автобусного транспорта.

В петербургский "Пассажиравтотранс" в следующем году поступят три тестовых образца, в том числе двухэтажный автобус MCV-800 класса "люкс", который производится в Египте. Кузов двухэтажного автобуса будет выполнен в версии, пригодной для эксплуатации в холодном климате.

Однако, как рассказали Metro в пресс-службе "Пассажиравтотранса", на городских маршрутах двухэтажный автобус использоваться не будет.

- Этот автобус класса "люкс" предназначен для дальних поездок. В нём есть туалет и кухня, - пояснили в пресс-службе. – Пустить этот автобус на городской маршрут, значит, использовать его не по назначению.

Предприятие, которое среди прочего занимается организацией массовых перевозок в интересах города, планирует протестировать двухэтажный автобус во время дальних переездов, в том числе при перевозке детей.

Однако у петербуржцев всё же появится возможность принять участие в испытании новинок. "Пассажиравтотранс" планирует в 2017 году протестировать ещё два автобуса, которые будут работать на городских маршрутах.

В январе в один из автопарков поступит китайский автобус "Golden Dragon" XML6125.

- Предприятие впервые протестирует образец со 100% низким полом, салон которого рассчитан на 90 пассажиров. В течение 6 месяцев специалисты предприятия с учетом мнения водителей будут оценивать технические показатели образца. Пассажиры также смогут оставить отзыв на сайте перевозчика, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в третьем квартале 2017 года начнется тестовая эксплуатация автобуса Mercedes-Benz Citaro на компримированном (сжатом) природном газе. Он отличается низким уровнем выбросов углекислого газа и бесшумным ходом.