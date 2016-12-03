Днём в субботу, 3 декабря, жители Приморского района Петербурга сообщили в соцсети о том, что двое подростков забрались на опору линии электропередач. Школьников могло убить током. Поэтому очевидцы сразу же забили тревогу.

не дожидаясь приезда спасателей, с ними тут же попытались поговорить прохожие. Школьники с рюкзаками за плечами к тому моменту уже успели довольно-таки высоко забраться.

К счастью, дети поддались уговорам прохожих и самостоятельно спустились с опоры ЛЭП. Обошлось без травм. Помощь спасателей не потребовалась. Ранее МЧС не раз предупреждало о том, что родители должны объяснить детям о том, что железная дорога и ЛЭП - это не место для детских игр и эти объекты несут угрозу для их жизни.