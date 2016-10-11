Вечером накануне в Киришском районе Ленинградской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли двое детей: 8-летний мальчик и 7-летняя девочка. За рулём Ford Escort, по уточнённым данным ОГИБДД ОМВД РФ по Киришскому району Ленобласти, был 41-летний мужчина. По предварительным данным, он управлял машиной в нетрезвом виде, а также у него не было водительских прав. Правоохранителями установлено, что в машине не было детских кресел, а дети ехали не пристегнутыми.

Жуткая авария произошла около 20.40 в понедельник, 10 октября, на 8-м километре дороги Кириши — Смолино. Иномарка ехал в сторону поселка Будогощь со скоростью около 100 км/ч. В какой-то момент мужчина не смог справиться с управлением, Ford опрокинулся.

В момент ДТП в машине помимо водителя было пятеро пассажиров: две женщины лет 30-ти и трое детей. Двое, как ранее сообщалось, погибли, а третий ребёнок трёх лет был госпитализирован. Он ехал на заднем сиденье на руках у матери 1986 года рождения.

Также установлено, что 41-летний виновник смертельного ДТП приехал в Ленобласть из Вологодской. Живет в деревне Подсопье. Не работает и ранее был судим. Под надзором не состоит. В аварии он не пострадал.

После осмотра врачами и допроса виновника ДТП задержали и поместили в изолятор временного содержания.