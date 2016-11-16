Опрос о предстоящих выборах президента в 2018 году провел "Левада-центр", сообщает "Интерфакс". Количество россиян, которые желали бы видеть Владимира Путина президентом после 2018 года, достигло максимума с октября 2012 года. По данным исследовательского центра, 63% опрошенных хотят отправить Путина на четвертый срок президентства.

При этом число тех, кто не хочет видеть Владимира Путина главой государства, за четыре года упало с 40 до 19%.

В то, что в России к 2018 году может появиться реальный лидер, способный заменить Путина на посту президента страны, верит лишь 26% избирателей. 49% с такой позицией не согласны.

"О новом лидере России говорят те, кто не удовлетворен жизнью, кто хотел бы, чтобы у власти был кто-то другой, но при этом мало понимает, как функционирует политическая система", - поясняет социолог «Левада-центра» Денис Волков, передают "Ведомости".

Напомним, в октябре 2016 года опрос Левада-центра показал, что рейтинг одобрения работы Путина достиг максимальной отметки в 2016 году.