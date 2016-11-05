В результате смертельного ДТП в подмосковной Шатуре погибла семья столичного адвоката Михаила Мухина.

ДТП в Шатуре, 5.11.2016

Как сообщает телеканал "360", Михаил Мухин вместе с тридцатилетней женой и трёхлетней дочерью возвращался в Москву на внедорожнике Nissan Pathfinder. Авария произошла вечером, 4 ноября в микрорайоне Керва садового некоммерческого товарищества "Загорье".

По предварительным данным, внедорожник, в котором находился Мухин с семьёй, опрокинулся в канаву с водой. При этом водитель пытался объехать яму, но у него ничего не вышло.

По данным телеканала, брат погибшего в беседе с полицейскими рассказал, что Михаил Мухин любил экстремальное вождение по бездорожью, что могло сыграть свою роль в произошедшем ЧП. Обычной машине проехать там, где побывала машина Мухина, невозможно. Это просёлочная дорога, вся в ямах и ухабах.

Известно, что погибший адвокат в своей профессиональной деятельности занимался, в том числе, и дорожно-транспортными делами.