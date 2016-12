Дональд Трамп прокомментировал в своем блоге в Twitter слухи о том, что Россия может быть причастна к результатам выборов президента США.

"Если Россия, или какой-либо другой субъект, устроили взлом, почему Белый дом так долго ждал? Почему они жалуются только после того, как потеряли Хиллари?", - написал в блоге Трамп. (If Russia, or some other entity, was hacking, why did the White House waite so long to act? Why did they only complain after Hillary lost?)

По поводу причастности высшего российского руководства к хакерским атакам во время предвыборной кампании в США высказался и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Это смешная чушь, - сказал пресс-секретарь главы государства, - Если это смешная чушь, она не может иметь под собой никаких оснований".

Напомним, о личном вмешательстве Путина в выборы в США заявил канал NBC.

"Представители американских спецслужб с "высокой долей уверенности" теперь полагают, что российский президент Владимир Путин был лично вовлечен в тайную российскую кампанию по вмешательству в президентские выборы в США", — сообщил телеканал NBC News со ссылкой на два высокопоставленных источника в разведке.

NBC News отмечает, что эта информация была получена "из дипломатических источников и шпионов, работающих на союзников США".