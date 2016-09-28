Дом Наркомфина с момента своего создания в 1933 году ни разу не подвергался капитальному ремонту. В итоге утопический дом-коммуна сейчас в плачевном состоянии. Но главная проблема даже не в этом. На первоначальный замысел архитектора Моисея Гинзбурга год за годом наслаивались придумки жильцов. На лаконичные конструктивистские колонны лепили капители под старину, просторный коммунальный корпус поделили на комнатушки, колоннаду внизу здания застроили.

– Там сейчас какие-то мастерские, нежилые помещения – какой-то Шанхай, – рассказал Metro внук создателя дома-коммуны, архитектор Алексей Гинзбург. Сейчас он заканчивает проект реконструкции Дома Наркомфина. Если проект будет согласован, через несколько лет знаменитое здание вернёт свой первоначальный облик. Все поздние надстройки будут снесены, крыши превратятся в общественные пространства, а в квартиры вернутся реплики оригинальных батарей, оконных рам, и даже цвет стен будет таким же, как в 30-х. И интерьеры должны будут на этот раз сохраниться.

– Во-первых, жильцы сейчас другие и не будут всё заклеивать обоями, – объяснил Алексей. – А во-вторых, этот дом – объект культурного наследия, и жильцы подпишут документ, согласно которому предметы охраны – как раз эти рамы, батареи – их нельзя будет просто снять и выкинуть.