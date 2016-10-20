31 октября мир отпразднует "самый страшный" праздник года - Хэллоуин. Так как наибольшую распространенность он получил именно в Северной Америке, то неудивительно, что американцы подходят к подготовке основательно.

В галерее мы собрали самые впечатляющие фото украшенных скелетами, ведьмами, тыквами и прочим жилых домов из Instagtam.

Как сообщает наш корреспондент Станислав Купцов, активно готовится к Хэллоуину и американская столица, Вашингтон.

"На первом же крыльце лежат две недружелюбные тыквы, звериный оскал которых свидетельствует о нежелании хозяев видеть у себя непрошенных гостей. Другой дом охраняет гигантский паук, который сплёл паутину для двуногих существ, сующих свой нос куда не следует. По соседству прямо на входной двери висят два скелета, под ногами которых выражает явное недовольство собака, также состоящая лишь из костей. В окнах свет погашен, из домика не раздаётся ни звука, из чего можно сделать вывод, что на двери висит вся костлявая семейка", - делится своими впечатлениями наш Стас.

Хэллоуин - он же день Канун Дня всех святых - считается единственным днём в году, когда духи умерших могут вернуться на землю. История праздника берёт свое начало из традиций древних кельтов Ирландии и Шотландии. Празднуется ежегодно 31 октября.