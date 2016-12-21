В Баку найдена мёртвой дочь советника посольства Турции в Азербайджане Гюнляра Арслана Азми. Об этом в среду сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

По информации издания, на теле 15-летней гражданки Турции Гюнляр Шавваль обнаружены травмы, характерные для падения с высоты.

– Происшествие было зарегистрировано по адресу улица Сарабского, дом 16, квартира 38, – сообщает агентство АПА.

Позже выяснилось, что дочь турецкого чиновника выпала из окна 10 этажа. По предварительной информации, она совершила суицид.

– 15-летняя гражданка Турции Гюлер Шаввал покончила с собой, выбросившись с десятого этажа в Баку, – говорится в сообщении.

Заметим, что ранее девушка в качестве наказания была отстранена на один день от занятий в лицее. Отмечается, что именно по этой причине она могла покончить с собой.

Официального подтверждения тому, что дочь турецкого дипломата совершила суицид, нет.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело.