15-летняя дочь спринтера Тайсона Гэя застрелили в американском штате Кентуки, сообщает BBC со ссылкой на местную полицию.

По имеющимся данным, перестрелка произошла около одного из ресторанов, вооружённые люди стреляли друг по другу из машин.

Дочь Гэя Тринити получила ранение в шею, от которого скончалась позже в больнице.

Неизвестно, была ли знакома девочка с участниками перестрелки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Информацию о гибели дочери подтвердил сам Гэй.

"Я в растерянности. Она приехала сюда на осенние каникулы. Это безумие. Не знаю, как такое произошло", - цитирует его заявление телеканал Lex18.

Тайсон Гэй - спринтер с мировым именем, считается вторым самым быстрым человеком в мире после Усэйна Болта.