До конца года завершится строительство восьми станций метро. Три из них станут продолжением Калининско-Солнцевской линии, а ещё пять – новой ветки, которая соединит несколько радиальных направлений
Калининско-Солнцевская линия
Оформление станции «Минская» посвятят военной технике Музея Великой
Отечественной войны
Благодаря рисункам на синих панелях станция «Ломоносовский проспект» напомнит о работе учёных
Станция «Раменки» станет зелёной в память о роще, которая находилась на этом месте раньше
Третий пересадочный контур
Новая станция «Деловой центр» объединит Филёвскую и Калининскую линии с пересадочным контуром
Станция «Шелепиха» располагается недалеко от МЦК, комплекса «Москва-Сити» и Шмитовского проезда
На станции «Хорошёвская» появится переход на «Полежаевскую» Таганско-Краснопресненской линии
Станцию «ЦСКА» украсят рисунками, рассказывающими об истории спортивного клуба армейцев
Станция «Петровский парк» должна будет разгрузить станцию «Динамо» после открытия стадиона