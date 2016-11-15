До конца года завершится строительство восьми станций метро. Три из них станут продолжением Калининско-Солнцевской линии, а ещё пять – новой ветки, которая соединит несколько радиальных направлений

Калининско-Солнцевская линия

Оформление станции «Минская» посвятят военной технике Музея Великой

Отечественной войны

Благодаря рисункам на синих панелях станция «Ломоносовский проспект» напомнит о работе учёных

Станция «Раменки» станет зелёной в память о роще, которая находилась на этом месте раньше

Третий пересадочный контур

Новая станция «Деловой центр» объединит Филёвскую и Калининскую линии с пересадочным контуром

Станция «Шелепиха» располагается недалеко от МЦК, комплекса «Москва-Сити» и Шмитовского проезда

На станции «Хорошёвская» появится переход на «Полежаевскую» Таганско-Краснопресненской линии

Станцию «ЦСКА» украсят рисунками, рассказывающими об истории спортивного клуба армейцев

Станция «Петровский парк» должна будет разгрузить станцию «Динамо» после открытия стадиона