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Дни научного кино проходят в Петербурге

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Фестиваль научного кино, стартовавший в середине октября, продлится до конца декабря

 Опубликовано : Сегодня 14:24

В Петербурге продолжается Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Показы продлятся до докнца декабря. Организаторы принимают заявки на проведение кинофестивалей в вузах по всей стране. Устроить открытые показы может любой желающий, заявки принимаются до 31 октября.

- ФАНК второй год подряд проводит масштабный просветительский проект в российских вузах – Дни научного кино ФАНК, - сообщили организаторы. - С октября по декабрь 2016 года сотни вузов по всей стране будут абсолютно бесплатно показывать документальные фильмы о науке студентам, а также всем желающим. Этот проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования.

Особенность фестиваля также заключается в том, что оргкомитет ФАНК формирует кинопрограмму и передает ее вузам, которые самостоятельно выбирают фильмы для показа. Студенты становятся полноценными организаторами события: сами собирают аудиторию, сами показывают кино, сами приглашают экспертов для дискуссий. Идея передачи вузам прав для демонстрации возникла из-за высокого спроса на саму программу ФАНК: почти все фильмы рассказывают о жизни обычных людей и дают актуальный срез, чем сейчас живет наука.

Фильмы, вошедшие в программу

В программу ФАНК вошли фильмы, освещающие самые разные области современной науки и ее влиянии на общество. Так, например, картина «Машина человеческих грез» — история амбициозного и, казалось бы, многообещающего проекта в области искусственного интеллекта. Фильм «Терра» показывает,  как   человеческое любопытство и желание проникнуть в самую суть мироустройства может привести  к разрушению гармоничной связи между природой и человеком.

«Счастливый фильм» — это своего рода исследование феномена счастья.  Фильм «Сахар» открывает ошеломляющую правду о составе здоровых продуктов, таких как биойогурт, мюсли, фруктовые коктейли и смузи, и рассказывает о разрушительном  влиянии сахара на организм. Серия фильмов «Пионеры» — глубокие и тонкие портреты влиятельных и незаурядных ученых нашего времени.

Фильм открытия фестиваля —  «Гонка на вымирание» режиссера Луи Психойоса, обладателя «Оскара» за лучший документальный фильм (2010 год, фильм «Бухта»). Луи Психойос исследует причины вымирания редких видов животных. Группа художников собирает данные об исчезающих видах и делает из этого арт-проект, цель которого рассказать о существующей опасности и повысить уровень социальной ответственности.

Полная программа на сайте фестиваля. Кинопоказы на различных площадках проводятся бесплатно.

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