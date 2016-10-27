Дни научного кино проходят в Петербурге

В Петербурге продолжается Фестиваль актуального научного кино ФАНК. Показы продлятся до докнца декабря. Организаторы принимают заявки на проведение кинофестивалей в вузах по всей стране. Устроить открытые показы может любой желающий, заявки принимаются до 31 октября.

- ФАНК второй год подряд проводит масштабный просветительский проект в российских вузах – Дни научного кино ФАНК, - сообщили организаторы. - С октября по декабрь 2016 года сотни вузов по всей стране будут абсолютно бесплатно показывать документальные фильмы о науке студентам, а также всем желающим. Этот проект создан для того, чтобы познакомить с современным научным кино как можно больше зрителей, пробудить в них интерес к науке, а возможно, и вдохновить на собственные исследования.

Особенность фестиваля также заключается в том, что оргкомитет ФАНК формирует кинопрограмму и передает ее вузам, которые самостоятельно выбирают фильмы для показа. Студенты становятся полноценными организаторами события: сами собирают аудиторию, сами показывают кино, сами приглашают экспертов для дискуссий. Идея передачи вузам прав для демонстрации возникла из-за высокого спроса на саму программу ФАНК: почти все фильмы рассказывают о жизни обычных людей и дают актуальный срез, чем сейчас живет наука.