1. Fish (La Boissonnerie). Пей как рыба

Ресторан был открыт ещё в середине 90-х. В меню – рыбные блюда и вина. По словам фотографа, более красивой мозаики с морской тематикой, чем та, что украшает фасад ресторана, ему видеть не доводилось.

2. Cine Images. Настоящий рай для киноманов

Это самый старый в городе магазин, посвящённый плакатам и фотографиям из истории кино в Европе. Вишнёвый фасад здания начал радовать посетителей ещё в начале ХIХ века.

3. Les Degres de Notre Dame. Добро пожаловать в дом веселья!

Творческие личности обязательно оценят этот отель, который расположен прямо напротив Сены и собора Парижской Богоматери, в 500 метрах от Пантеона. В здании XVI века раньше находился бордель. Теперь же здесь останавливаются толпы туристов, а на первом этаже устраиваются выставки современного искусства. Фасад отеля украшен яркими витражами и картинами.

4. Julien Aurouze and Co. Для фанатов мультика про крысу

Если вы не терпите крыс, то вам не понравится витрина этого магазина. В ней выставлены чучела и куклы этих животных. В интерьере владельцы, кстати, тоже повторили атмосферу известного мультфильма «Рататуй». В магазине продаются не только популярные милые сувениры, связанные с грызунами, но и вещи, помогающие бороться с ними, например, ловушки и отпугиватели.

5. La Pharmacie. Почувствуй себя аптекарем

Раньше это помещение с голубым фасадом служило аптекой, что, собственно, и отражено в названии. Теперь это ресторан традиционной французской кухни, отличающийся оригинальным интерьером – на полках повсюду расставлены старинные предметы, так или иначе связанные с медициной.