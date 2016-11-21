Уникальную операцию на днях проведи хирурги Кемеровской детской городской клинической больницы (ДГКБ) №5. Они вытащили из кишечника 10-летней девочки полуметровое образование из волос.

С острыми болями в животе пациентку привезли из Мариинска. У неё открылась рвота, а в животе чётко прощупывалось большое новообразование, передаёт РИА Новости.

Кишечная непроходимость была налицо, однако не все симптомы укладывались в характерную клиническую картину. Поэтому диагностическая лапароскопия плавно перешла в полномасштабную двухчасовую операцию. В итоге из живота ребёнка достали 50-сантиметровое образование из волос.

"Это считается проявлением трихобезоара (инородное тело из волос). Данная патология встречается очень редко. Чаще всего встречается трихобезоар желудка, когда инородное тело мешает продвижению пищи и вызывает непроходимость желудка", – рассказал и.о. заведующего отделением общей хирургии ДГКБ Константин Сурцев.

Оказывается, что подобные проблемы у ребёнка можно заподозрить по его поведению. Он становится очень нервным. Вот и прооперированная школьница очень часто волновалась, нервничала, у неё были напряженные отношения с одноклассниками. А чтобы хоть как-то успокоиться, она начинала грызть свои волосы, которые обычно были заплетены в косу.

Теперь девочка поправляется и уже готовится к выписке.