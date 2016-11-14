Учащаяся школы номер 199 выпала из окна 4-го этажа своего учебного заведения, которое находится на юго-западе Москвы. Она осталась жива. В НИИ травматологии и хирургии девочку доставил вертолёт Московского авиационного центра (МАЦ), передаёт АГН Москва.

"В школе на улице Дмитрия Ульянова, дом 15, корпус 4 из окна четвертого этажа выпала девочка 10−12 лет. В тяжелом состоянии, с травмами и ушибами, наш вертолет доставил её в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии", – рассказала агентству специалист МАЦ по работе со СМИ Наталия Арнаут.

Сейчас врачи оказывают девочке всю необходимую помощь. Как уточнили в МАЦ, во время транспортировки девочка была в сознании и дышала самостоятельно.

"У неё синяки, ушибы лица, перелом руки, сотрясение мозга, наверняка", – уточнили в МАЦ.

Теперь правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия. Пока других подробностей этого ЧП нет.



