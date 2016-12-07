Чего добилась Лера Базыкина • Достижения. Лауреат VII Международного конкурса пианистов им. Д. Шостаковича. Лауреат XI конкурса юных пианистов «Ступени к мастерству», выступление в БЗК. Победитель фестиваля Viva Music! Лауреат Гранта мэра Москвы; участница программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

На Первом канале продолжает с успехом идти передача «Лучше всех». Сюда приходят самые талантливые дети нашей страны. В одном из последних выпусков гостьей стала девятилетняя девочка из Балашихи Валерия Базыкина. Лера удивила ведущего и зрителей своим идеальным слухом – во время испытания, устроенного в студии, она назвала все до единой ноты, которые ей играли на разных инструментах. Потом она исполнила на фортепиано несколько произведений. И сделала это не хуже, чем многие профессиональные музыканты. Талант Валерии признали все.

Metro пообщалось с мамой Леры Ольгой и узнало о том, как и почему девочка решила связать свою жизнь с музыкой.

– Я окончила Академическое музыкальное училище при Московской консерватории. Но сейчас занимаюсь только Лерой, – рассказывает Ольга. – Музыкальные способности, а затем и абсолютный слух я обнаружила у неё к четырём годам. Мы стали заниматься, а потом отдали её в обычную районную музыкальную школу, пошли на хоровое отделение.

Лера занималась пением, родителей это устраивало. Но потом девочка села за фортепиано и годовую программу освоила всего за несколько месяцев. Тогда родители решили сделать акцент на инструменте и перевели Валерию в Детскую музыкальную школу им. Д. Д. Шостаковича.

– Сейчас Лера перешла на дистанционное обучение, хотя в школе была отличницей. Это было необходимо. Ведь если учиться на фортепианном отделении серьёзно, то это требует четырёх-пяти часов занятий ежедневно. Так что всё своё время мы направили на музыкальные занятия, – говорит мама.

При этом недостатка общения с другими ребятами Лера не испытывает – у неё множество друзей в музыкальной школе и во дворе. Да и бывшие одноклассники про неё не забывают.

Конечная цель для Валерии – консерватория. В будущем она видит себя музыкантом.