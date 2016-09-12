Бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон решил покинуть парламент страны. По словам его близких, он принял это решение не импульсивно, а из-за несогласия с политикой нового премьера Терезы Мэй. Об этом сообщает BBC.

Кэмерон покинул пост премьера после референдума о членстве Британии в Евросоюзе, который состоялся в июне. А теперь он решил покинуть парламент страны. По словам экс-премьера, он не хочет быть "отвлечением" для нового премьер-министра Терезы Мэй.

49-летний политик сказал, что быть членом парламента было для него настоящей честью. Он отмечает, что за последние пару месяцев было сделано много хороших реформ в сфере образования. Однако в других вопросах он останется при своём мнении.

"Мне, как бывшему премьер-министру, будет очень трудно сидеть на задних скамьях и не отвлекать внимание от того, что делает правительство", - говорит Кэмерон.

Друзья экс-премьера говорят, что решение Дэвида Кэмерона не было принято в припадке враждебности.