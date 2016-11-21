Детское "Евровидение-2016": В конкурсе победила представительница Грузии

Вот и стало известно, кто выиграл на детском "Евровидение-2016", победительницей этого года выбрали десятилетнюю грузинскую певицу Мариам Мамадашвили, которая обогнала своих соперников по баллам с композицией Mzeo ("Солнце"), сообщает ТАСС. В общей сложности девочка набрала 239 баллов.

Нашу страну на песенном соревновании представил проект "Академии популярной музыки Игоря Крутого" - "Живая вода". В него вошли исполнительницы Софья Фисенко, Кристина и Мадонна Абрамовы и Саша Абрамейцева. В этом году Россия заняла по результатам голосования четвертое место с результатом в 202 балла.

Второе место заработал армянский детский дуэт Мэри Варданян и Анаит Адамян. Заработать серебряную медаль на конкурсе они смогли, набрав 232 баллами. С 209 баллами тройку победителей детского "Евровидения-2016" замыкает итальянская певица Фиамма Бочча.

На детском "Евровидении-2016" коллектив выступал с одноимённой песней "Живая вода", в которой рассказывается о переживаниях подростка в процессе взросления. Режиссёром номера стала знаменитый продюсер Лина Арифуллина.

Победитель детского "Евровидения-2016"

Представительница Грузии Мариам Мамадашвили родилась в Тбилиси. Петь она начала ещё в 4-летнем возрасте. Она является воспитанницей популярной тбилисской музыкальной студии "Бзикеби студио" и музыкальной школы имени Евгения Микеладзе (класс фортепиано).

У себя на родине девочка уже успела прославиться, став победительницей в целом ряде конкурсов и телешоу. В 2014 году она исполнила роль принцессы в постановке "Анна и я" тбилисского "Театра на Атонели", с 2015 года Мариам проживала в США, где в музыкальном училище Broadway Method Academy изучала вокал, танцы и актерское мастерство.