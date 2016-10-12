Детский сад в городе Кириши объявил конкурс на закупку бананов, мандаринов, апельсинов отечественного производства, сообщает пресс-служба Ленинградского УФАС.

Парадоксальную закупку сотрудники службы обнаружили после обращения одного из участников торгов, заявку которого заказчик отклонил из-за неполного пакета предоставленных документов, не уточнив при этом, какого именно документа не хватает.

В ходе работы комиссия обратила внимание, что в наименовании закупки указаны фрукты российского происхождения.

- Еще один вопрос, который, как оказалось, больше интересовал антимонопольную комиссию, нежели участника торгов, где же взять бананы, апельсины, мандарины российского производства? Ведь исходя из наименования закупки, заказчику нужны именно отечественные продукты, - отметили в пресс-службе.

В детском саду загадочную формулировку объяснили "неосознанной ошибкой".

Комиссия УФАС признала жалобу участника торгов обоснованной. Рассматривается вопрос о возбуждении административного производства.