Денис Мацуев после страшного теракта в Берлине на рождественской ярмарке, когда грузовик врезался в толпу людей и задавил насмерть не менее 12 человек, написал в соцсети, что был в это время в столице Германии.

"В тот самый момент, когда произошёл этот ужасающий инцидент в Берлине, я находился на сцене Концертхауса (Концертный зал Берлина - ред.). Я не знал о том, что случилось, до самого завершения концерта. И новость о том, что грузовик въехал на рождественскую ярмарку, что погибли и были ранены люди, меня шокировала до глубины души", - написал Мацуев в Facebook.

Музыкант выразил слова соболезнования пострадавшим в теракте и родным погибших.

"Это большое горе, которое должно сплотить нас всех в желании не позволить этому повториться вновь. Берлин, в этот вечер, я с тобой. И на сцене, и за её пределами. Держись!", - написал Мацуев.

Музыкант также был шокирован другой трагедией страшного понедельника, 19 декабря 2016 года - убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова.

"Слишком много трагедий для одного дня! Приношу Мои глубочайшие соболезнования родным и близким Андрея Геннадьевича Карлова, погибшего сегодня в Анкаре. Это, несомненно, невосполнимая утрата для российской дипломатии", - отметил Мацуев.

Добавим, теракт в Берлине случился вечером 19 декабря, в центре города, на традиционной рождественской ярмарке. Фура с погашенными фарами врезалась в толпу гостей ярмарки. Погибли 12 человек, ранены - около 50-ти.

Случившееся власти Германии пока официально не назвали терактом. Но признали, что грузовик был направлен в толпу людей намеренно.

По последним данным, в кабине грузовика в момент теракта находились два человека. Один был убит, другой - находившийся за рулем машины - сбежал, но был задержан. По данным СМИ, он - пакистанец по национальности. Сейчас его допрашивают.

Грузовик принадлежит частной фирме из Польши. По словам владельца компании, машина была угнана вместе с грузом, который перевозила.