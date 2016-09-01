Metro выяснило, как можно удивить своих одноклассников. Для этого стоит заглянуть в магазины Эрмитажа и Русского музея.

В Зимнем дворце представлена коллекция канцелярских товаров, посвящённая эрмитажным котам. Они смотрят на вас с обложек тетрадей, блокнотов и школьных ранцев.

В Русском музее можно приобрести письменные принадлежности – например, ручку с секретом. В неё спрятан небольшой рулон бумаги. Стоит потянуть за металлическую планку, и из ручки вытягивается двусторонняя открытка: с одной стороны фото Русского музея, с другой – несколько картин русских художников. В случае необходимости ручку можно использовать в качестве шпаргалки.

Сумка как произведение искусства

Эрмитаж разработал дизайн лёгких рюкзачков, предназначенных для сменной обуви. Музейщики взяли тему главных эрмитажных часов с павлином. Кроме царской птицы на сумках для «сменки» изобразили петуха и сову.

Азбука для юных художников

В музеях Петербурга появились буквари для юных эстетов. Каждую букву сопровождают известные репродукции и их фрагменты.

Для рисования: Кандинский и другие

Карандаши с изображением Эрмитажа, а также работ известных художников чаще покупают детям, занимающимся живописью.

– Ребёнок делает набросок и чувствует себя Кандинским, – рассказала Metro продавец Мария.