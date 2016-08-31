Ко Дню города Московский зоопарк приготовил подарок для своих посетителей – путешествие по необычному маршруту, посвящённому теме творчества и животных.

Как сообщает пресс-служба зоосада, основные события развернутся на станциях творческого зоо-маршрута: пони-шоу, показательные кормления животных, открытые экскурсии от ведущих специалистов-зоологов, мастер-классы по живописи и лепке в жанре анималистики, музыкальный фестиваль "Крошка Джаз", игра для эрудитов "Животный мир" и модное дефиле от молодых дизайнеров, вдохновлённых на создание коллекций образами живой природы.

10 сентября с 12.00 все гости зоопарка на открытых лекциях познакомятся с экспозицией зоопарка. Для самых любознательных будет организована однодневная школа экскурсовода под руководством лучших лекторов Московского Зоопарка. Дети смогут научиться рассказать о животных своим близким и друзьям.

Один из ведущих мастеров современной акварельной живописи, Сергей Андрияка, в сквере у Дома Клюева на Старой территории Зоопарка проведёт мастер-класс по рисунку в жанре анималистика, а на Новой территории в пространстве ЗооДепо откроется выставка его учащихся – "Школы акварели Сергея Андрияки".

Участников праздника поприветствует Дед Мороз из филиала Московского зоопарка в Великом Устюге. Музыкальную атмосферу праздника подарит фестиваль им. Георгия Гараняна "Крошка джаз", который исполнит любимые песни советских лет. Фестивальная площадка объединит учеников московских школ; лучших солистов, хоры, ансамбли и джазовые оркестры, а также студентов профессиональных музыкальных вузов и известных музыкантов, признанных мастеров классики и джаза. Ведущими концерта станут Марк Тишмана и Корнелия Манго.

Завершится праздничная программа специальным модным показом на территории ЗооДепо. Впервые молодые российские дизайнеры были приглашены в зоопарк, чтобы вдохновиться на создание новой коллекции одежды.

Каждый автор представит свою концепцию, основанную на образе полюбившегося животного. А перед показом каждый гость сможет получить футболку с дизайнерским принтом в жанре анималистика.