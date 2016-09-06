Делом московской школы номер 57 займётся прокуратура

Сергей Львович Менделевич, директор центра образования №57, который ещё в конце августа занял 4-е место в рейтинге лучших школ города, обратился в Департамент образования с просьбой найти ему замену. Ещё на прошлой неделе, когда разразился скандал о романах одного из учителей школы с ученицами, он пытался уйти в отставку, но Департамент образования не отпустил. Теперь директор попросит прокуратуру разобраться в произошедшем.
Начало
Широкой общественности эта история стала известна после того, как выпускница 57-й школы Екатерина Кронгауз, журналистка сайта Meduza, рассказала на своей странице в Facebook о том, что историк в её школе «крутил романы» с ученицами, а недавно нашлись люди, которые собрали доказательства, заставившие педагога уволиться. В комментариях к посту пользователи пояснили, что речь идёт о преподавателе истории Борисе Марковиче М.
Как оказалось, несколько месяцев назад к преподавательнице школы №57 Надежде Ароновне Шапиро обратилась её бывшая ученица Ольга Николаенко. Она рассказала историю, услышанную от 19-летней Ревекки Гершович. Главным героем этой печальной истории был Борис Маркович.
"Ривка была волонтёром в Центре адаптации и обучения детей беженцев, где я на тот момент была директором, – рассказала Ольга в Facebook. – Однажды она пришла ко мне и рассказала о том, что с ней происходило в школе. И сказала, что очень хочет, чтобы этого больше не было ни с кем и никогда. И что есть ещё люди, которые готовы мне рассказать о том, что произошло с ними".
Началось расследование. Привлекли юриста, зафиксировали свидетельства девушек разных годов выпуска – показания совпадали. В июле с результатами своего расследования женщины отправились к директору школы, но доказательств, на его взгляд, было недостаточно. Тем не менее историк подал заявление об уходе, объяснив в «прощальном письме» ученикам, что увольняется по независящим от него причинам.
"Последние два года, с начала 11-го класса, я желаю всей душой, чтобы со мной ничего этого никогда не происходило, чтобы это всё оказалось страшным сном, – писала Ревекка в Facebook после. – Знаете, почему я молчала два года? Потому что Борис Маркович говорил, что если ты скажешь, то школу закроют".
Пороховая бочка
"Скажу откровенно, я не верил до конца в достоверность обвинений, прозвучавших в адрес члена нашего педагогического коллектива. Я считал их элементом шантажа и эмоциональными фантазиями. Время показало, что моя реакция на поступившие сигналы должна была быть незамедлительной и жёсткой, а проверкой должны были с самого начала заниматься правоохранительные органы. Сейчас произойдёт именно так, и я приму правду, какой бы горькой она ни была.
Нет сомнений в том, что главными жертвами стали дети, вовлечённые в недопустимые отношения – им нанесена глубокая и трудноизлечимая травма. Меня гнетёт чувство вины перед жертвами аморального поведения. Я приношу личные извинения каждому, кто пострадал.
Мы восстановим картину произошедшего, и каждый понесёт ответственность по всем – этическим, человеческим и государственным – законам."
Сергей Менделевич, директор Центра образования №57 (в официальном аккаунте школы в Facebook)
После того как эту ситуацию стали обсуждать в соцсетях, появились новые истории о Борисе М. и других педагогах, работавших в школе (их имена не назывались). Писали о походах в кино, об объятиях, об абортах. Одна из выпускниц публично призналась, что спала с историком. Другая бывшая ученица рассказывала, как на даче у классного руководителя Борис Маркович предстал перед ней в белье, после чего из комнаты, где он остался с выпускницей, слышался скрип кровати. Ольга Николаенко вместе с другими активистами создали адрес электронной почты, чтобы пострадавшие от домогательств учителей присылали туда свои истории. За расследование взялся Следственный комитет.
"Мы с Олей не хотели такого шума и огласки, у нас была вполне определённая цель – сделать так, чтобы больше не было того ужасного, что было, – писала в Facebook Надежда Ароновна. – Зато теперь, и во многом благодаря Кате Кронгауз, мы знаем много правды, пусть и страшной. И у нас есть шанс – у каждого человека отдельно, у разных сообществ, у школы в целом – осмыслить происходившее и происходящее. Тяжело расставаться с мифами".
В школе
Обвинения в адрес Бориса М. раскололи педагогический коллектив школы. В результате несколько учителей, включая Надежду Ароновну, написали заявление об уходе.
В то же время уроки в школе идут по расписанию. Правда, сами ученики в смятении.
– Я проучился в школе 11 лет, начиная с подготовишки, и ни о чём подобном не слышал. Тем более ни одного заявления подано не было, – сказал Metro один из старшеклассников. – Ученики обеспокоены, поэтому сейчас создаётся совет учеников 57-й школы.
Взволнованные судьбой школы выпускники и школьники организовали кампанию в её поддержку в соцсетях. Сочувствующие меняют аватарки на логотип школы, появился хэштег #спасибо57, под которым пишут тёплые слова в адрес учителей. Правда, тёплых слов в адрес оказавшегося под подозрением педагога не встречается.