Делом московской школы номер 57 займётся прокуратура

Сергей Львович Менделевич, директор центра образования №57, который ещё в конце августа занял 4-е место в рейтинге лучших школ города, обратился в Департамент образования с просьбой найти ему замену. Ещё на прошлой неделе, когда разразился скандал о романах одного из учителей школы с ученицами, он пытался уйти в отставку, но Департамент образования не отпустил. Теперь директор попросит прокуратуру разобраться в произошедшем.

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Широкой общественности эта история стала известна после того, как выпускница 57-й школы Екатерина Кронгауз, журналистка сайта Meduza, рассказала на своей странице в Facebook о том, что историк в её школе «крутил романы» с ученицами, а недавно нашлись люди, которые собрали доказательства, заставившие педагога уволиться. В комментариях к посту пользователи пояснили, что речь идёт о преподавателе истории Борисе Марковиче М.

Как оказалось, несколько месяцев назад к преподавательнице школы №57 Надежде Ароновне Шапиро обратилась её бывшая ученица Ольга Николаенко. Она рассказала историю, услышанную от 19-летней Ревекки Гершович. Главным героем этой печальной истории был Борис Маркович.

"Ривка была волонтёром в Центре адаптации и обучения детей беженцев, где я на тот момент была директором, – рассказала Ольга в Facebook. – Однажды она пришла ко мне и рассказала о том, что с ней происходило в школе. И сказала, что очень хочет, чтобы этого больше не было ни с кем и никогда. И что есть ещё люди, которые готовы мне рассказать о том, что произошло с ними".

Началось расследование. Привлекли юриста, зафиксировали свидетельства девушек разных годов выпуска – показания совпадали. В июле с результатами своего расследования женщины отправились к директору школы, но доказательств, на его взгляд, было недостаточно. Тем не менее историк подал заявление об уходе, объяснив в «прощальном письме» ученикам, что увольняется по независящим от него причинам.

"Последние два года, с начала 11-го класса, я желаю всей душой, чтобы со мной ничего этого никогда не происходило, чтобы это всё оказалось страшным сном, – писала Ревекка в Facebook после. – Знаете, почему я молчала два года? Потому что Борис Маркович говорил, что если ты скажешь, то школу закроют".