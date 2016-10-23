В воскресенье днем 23 октября в Москве на базовой метеостанции на ВДНХ был зафиксирован рекордный уровень атмосферного давления, сообщает "Интерфакс".

Как отметили синоптики, приборы показали 770 мм рт. ст.

"Это рекорд для 23 октября. Прежний максимум давления в этот день установлен в 1993 году - 766 мм рт. ст.", - приводит заявление метеорологов агентство.

Также специалисты отметили, что высокое атмосферное давление сохранится в Москве и в следующие несколько дней. Эту информацию стоит учесть метеозависимым людям.

Давление в Москве продолжает бить рекорды уже второй день подряд - накануне 22 октября приборы зафиксировали давление на уровне 766 мм рт ст. Таким образом был повторен суточный рекорд давления, установленный в 1975 году.