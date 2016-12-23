В США неизвестный грабит банки в костюмах киногероев. За это он получил прозвище "Бандит с Comic-Con". Об этом в пятницу сообщает телеканал CBS Denver.

Последнее преступление было совершено 21 декабря в городе Литтлтон. В маске Дарта Вейдера из "Звёздных войн" он ворвался в банк и заявил, что вооружён.

По словам свидетелей, под маской киногероя скрывался белый мужчина 20-30 лет, ростом около 180 сантиметров и не страдающий ожирением. На нём была толстовка с капюшоном, тёмные штаны и перчатки.

Полиция полагает, что этот же мужчина совершил ограбление в городе Луисвилль в штате Колорадо. Там, 9 декабря неизвестный в костюме Чёрной пантеры, персонажа Marvel Comics, ворвался в банк и похитил денежные средства.

Грабителя разыскивает полиция.