В матче третьего тура группы D Лиги Европы "Зенит" в Ирландии одержал победу над "Дандолком" счётом 2:1.

На 52-й минуте ирландцы неожиданно повели в счёте — голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин не справился с дальним ударом Роберта Бенсона.

Впрочем, новички "Зенита" — Роберт Мак и Жулиано — в очередной раз пришли на помощь партнёрам. Санчала полузащитник Мак получил мяч в штрафной и спокойно пробил в угол ворот мимо голкипера, восстановив статус-кво, а затем нападающий Жулиано принёс гостям победу.

Теперь на счету бразильца 10 голов и 8 результативных передач в 12 матчах за "Зенит".

Уже в добавленное время Маурисио не смог реализовать 11-метровый.

В другой встрече 3-го тура АЗ дома проиграл "Маккаби". После трех туров в группе D у "Зенита" 9 очков, на втором месте - "Дандолк" (4), на третьем – "Маккаби" (3), на четвертом - АЗ (1).

В следующем туре, 3 ноября, "Зенит" примет на "Петровском" "Дандолк".