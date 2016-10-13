Если всё человечество будет пребывать в мире, от этого выиграет и отдельная личность. Сегодня очень много эмоций, заставляющих нас делить мир на своих и чужих. На земле живут семь миллиардов человек, и на каждом из нас лежит ответственность за то, чтобы он был мирным. Призываю каждого брать на себя ответственность за всё человечество.

Я делю любовь на два типа.

Существует любовь предвзятая, например, по отношению к друзьям. Непредвзятая любовь распространяется на всех, в том числе и на врагов. На такое чувство способны только люди, потому что у нас есть способность размышлять. На предвзятую любовь способны и животные, они могут испытывать очень сильную привязанность. Но истинная любовь есть нечто противоположное привязанности.

Было бы хорошо, если бы все практиковали религию своих предков. Но вместе с тем старались зародить в себе благие помыслы. Сейчас на Западе проявляется большой интерес к буддизму, в том числе среди учёных, изучающих работу мозга и сознания. Если возникает интерес к буддизму – исследуйте его, но проявляйте уважение к религии, культуре и традициям своих предков.

Если посмотреть на ненавистный объект со всех сторон, то мы увидим, что он не так уж отвратителен. Гнев часто возникает от отсутствия аналитического взгляда на объект.

В конфликтной ситуации страдают обе стороны. Здесь нет победителей и пострадавших. Раньше Индия и Пакистан жили в состоянии войны. Но в результате сумели договориться, поскольку им обоим это было экономически выгодно. Также могут попытаться найти диалог Россия и Украина. Важно думать о пользе друг другу.

Когда мне было 14 лет, я издал закон не угощать мясом на правительственных фестивалях. Спустя пять лет я совсем отказался от мяса. Прошло ещё двадцать месяцев, и я заболел желтухой. Потом в организме стали накапливаться камни, и несколько лет назад мне удалили желчный пузырь. Врачи посоветовали вернуться к обычной диете. Тем не менее, в наших крупных университетах и монастырских школах не готовят мясо. У нас нет птицефабрик и ферм. Мы обеспокоены тем, что очень много животных погибает ради удовлетворения потребностей.

Я рекомендую всем воздержаться от употребления спиртных напитков. Но если для вас это немыслимо, то стоить употреблять в символических дозах. Если это необходимо для здоровья или для утоления жажды.

Некоторые философские течения считают, что у растений есть ум и сознание.

Буддисты эту точку зрения не разделяют. Тем не менее, буддийским монахам не разрешается срезать цветы и другие растения, если для этого нет важной причины.

Мы все одинаковые люди, по сути между нами нет различий. Мы все появились на свет одним путём и все однажды умрём. Мы все хотим избежать страданий и обрести счастье. Делая чрезмерный упор на различиях между нами, мы начинаем делить людей на своих и чужих, чем лишь усугубляем разобщённость. Но если, с другой стороны, всё человечество жило бы в мире и согласии, мы все были бы счастливы.

Концепция мужского лидерства появилась в древние времена, когда важна была сила. Мужчины доминировали в обществе, и это перешло в лоно религии. Система образования помогла женщинам выйти на лидирующие позиции. В этом году в Индии монахини впервые будут сдавать экзамены на звание геше – доктора буддийской философии.

Если Далай-лама сможет оказать большую пользу, будучи женщиной, то это возможно. Миру не хватает сострадания и любви. Богатство есть, образование есть. Сейчас очень важны уроки сострадания и любви. А женщина – более чувствительное существо, это даже учёные подтверждают.