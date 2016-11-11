Да, Трамп победил, но некоторые мифы о президентских выборах остались

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента в США и обошёл свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон. Тем не менее ложь и мифы вокруг этого противостояния, а также вокруг выборов в целом –продолжают жить, некоторые люди до сих пор пересказывают выдуманные истории и ссылаются на фейковые новости. Мы решили разобрать из таких случаев. Нет, Трамп не называл республиканцев глупым стадом В середине предвыборной гонки в соцсетях стал активно распространяться мем с фотографией Дональда Трампа и цитатой, в которой он якобы в нелестной форме отзывается о республиканцах. Данное заявление нынешний президент, как сообщается, сделал в ходе интервью для People magazine в 1998 году. "Если бы я принял участие в гонке (выбор президента — прим. ред.), то я бы стал выступать за республиканцев. Они самая тупая группа избирателей в стране. Они верят всему, что транслирует Fox News. Я бы мог говорить любую ложь и они бы её проглотили. Держу пари, это было бы потрясающе".

В реальности подобной цитаты не существует. Журналисты изучили архив издания и не смогли найти ничего подобного. Более того, Трамп не давал никакого интервью данному журналу в 1998 году, хоть его и часто упоминали в издании в связи с его разводом со второй женой Марлой Клен. Также надо отметить, что известный сейчас республиканский телеканал Fox News тогда не был особенно активным рупором консерваторов. Свою медийную мощь он приобрел лишь после победы Джорджа Буша на выборах президента и теракта 11 сентября 2001 года. Нет, Обама не отказывался передавать власть, в случае победы Трампа В сентябре различные американские медиа активно муссировали новость, согласно которой Барак Обама якобы заявил, что откажется покинуть свой пост в случае избрания Трампа президентом. Бывший хозяин Белого дома, как сообщалось, заявил, что не уйдёт из Овального кабинета "Во имя блага нации". В реальности же журналисты просто ссылались на сатирическую статью в издании The Burrard Street Journal, которая является вымыслом и служила лишь для развлечения публики.

Нет, в Америке не планировали двухдневных выборов Из-за того, что в эти выборы ожидалась высокая явка, в Сети появилось сообщение о том, что в этом году голосование будет проходить в течение двух дней: республиканцам отдадут 8 ноября, а демократы смогут опустить свои бюллетени 9 числа. В реальности данное сообщение не имело под собой никакой почвы и шутка представляла из себя даже подобие мошенничества и саботажа голосования. Нет, за Клинтон не предлагали проголосовать по SMS В начале ноября, то есть ближе к концу президентской гонки, в Twitter и других социальных сетях появились сообщения, в которых говорилось о возможности проголосовать по SMS. Этими постами люди якобы призывали сторонников Хиллари Клинтон отдать свой голос с помощью текстового сообщения. Некоторые из таких призывов были написаны даже полностью на испанском языке, так как Клинтон во многом полагалась на голоса латиноамериканцев. В реальности такой возможности в США нет, голосовать таким образом избиратели не могут.

Please report this account. Also the source of Sid Miller's C-word tweet. pic.twitter.com/NrSOOAM5kI — Robert McNees (@mcnees) 1 ноября 2016 г.

Нет, Трамп не делал заявления о российских паралимпийцах Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно высказывался по поводу России и российского лидера Владимира Путина в положительном ключе, поэтому россияне не сильно удивились, когда в СМИ появилась новость о том, что он назвал кретинами чиновников, причастных к отстранению российских паралимпийцев от Игр-2016 в Рио. Тем не менее чуть позже все начали удалять эту новость, так как она оказалась фейком. Как заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва" сотрудник агентства "Интерфакс" они также опубликовали новость со ссылкой на британскую телерадиовещательную корпорацию BBC, но позже связались с журналистами и поняли, что новость является фейком. О подробностях истории мы писали ранее Нет, Харрисон Форд не поддерживал Дональда Трампа Ещё в ходе праймериз в Сети появился снимок голливудского актёра Харрисона Форда, на котором он держит табличку, призывающую голосовать за представителя от Республиканской партии Дональда Трампа. Фото появилось как раз накануне второго "супервторника", когда у республиканцев праймериз проходит в штатах Огайо, Флориде, Иллинойсе, Северной Каролине и в Миссури. Его довольно быстро растиражировали многие пользователи в социальных сетях.