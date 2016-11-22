Встреча ЦСКА и "Байера" завершилась результативной ничьей - 1:1. Ничейный исход лишил "армейцев" шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Перед последним туром отставание от идущего на втором месте "Байера" составляет четыре очка.

Немцы активно начали поединок, забив быстрый гол на 16-й минуте. Результативным ударом отметился Кевин Фолланд. Таким образом, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев пропустил мяч уже в 42-м матче Лиги чемпионов подряд.

После перерыва болельщики увидели совершенно другую игру в исполнении любимой команды. ЦСКА провёл лучший тайм на турнире. Давление на ворота "Байера" вылилось в пенальти на 75-й минуте, который уверенно реализовал Бибрас Натхо. В концовке москвичи были ближе к победе, но порадовать зрителей победным голом им не удалось.