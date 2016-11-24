24 ноября, в четверг, в России наступила пятница – «Чёрная пятница». Это массовая онлайн-распродажа товаров и услуг в Интернете, которая проводится с 2013 года. На этот раз, по словам организаторов акции, в ней принимают участие 300 компаний из десятков отраслей: электроника, бытовая техника, строительные товары, одежда и обувь, косметика, подарки, детские товары, посуда, спортинвентарь и так далее. В этом году будет больше нетрадиционных для распродажи категорий, рассказывает Metro Светлана Харабурова, коммерческий директор проекта.

– В частности, это финансовые услуги или услуги для туризма, – говорит она.

Акция продлится три дня. При этом организаторы обещают поставить заслон «левым» скидкам, когда компании поднимают цены накануне распродажи, а потом снимают проценты.

– Все участники проекта подписывают соответствующее соглашение, – объясняет Харабурова. – Кроме того, мы проводим выборочную проверку предложений. По статистике предыдущих лет это помогло.

В руководстве акции отмечают, что среднее число покупателей в «Чёрную пятницу» в кризис упало.

– До этого в среднем было 5 млн человек, – заключает Харабурова. – В этом году мы надеемся на 3,5–4 млн.

Одновременно в России стартовали другие акции, приуроченные ко дню распродаж. Ассоциация компаний интернет-торговли по похожей схеме организовала «Настоящую чёрную пятницу», которая продлится два дня. В ней принимают участие 200 организаций, в том числе впервые автомобильный концерн.

Отдельные сервисы также устраивают в этот день распродажи. В частности, впервые «Суперпятницу» организует Bileter.ru. На сайте можно будет купить билеты на петербургские спектакли и концерты ноября и декабря со скидкой до 50%.