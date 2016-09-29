В начале я решила выяснить у звёздных гостей, читают ли они прессу или только ходят по премиям, учреждённым изданиями. Ответы были разные. К примеру, Егор Корешков, известный по фильму «Горько», честно признался, что из-за занятости на съёмках вообще не успевает ничего читать. А вот Максим Матвеев, который не меньше снимается в кино, находит время и на журналы.

Открывать церемонию доверили группе «Ленинград», которой достался приз «Событие года». Сергей Шнуров со своими новыми солистками – Василисой и Флоридой – устроили самый настоящий концерт. Начали с «В Питере – Пить». Заметив, что гости не отрываются от еды и разговоров, Шнуров спустился со сцены и сделал круг по залу, задев стул, на котором я сидела. Зрители разогрелись и начали хлопать. Ну и куда же без «Экспоната»? Нецензурный хит про «лабутены» уже пел весь зал. Флорида изо всех сил пыталась доказать, что она поёт не хуже экс-участницы Алисы Вокс. Оказывается, Ирина Хакамада тоже знакома с творчеством Шнура – она повторяла слова нового трека «Сиськи» и даже пританцовывала, сидя за столом. Закончили песней «Очки Собчак» – так Шнуров представил ведущую премии. Будущая мать тут же выбежала на сцену в сером платье свободного кроя, но её огромный живот уже ничем не скроешь. Собчак призналась, что пришла в линзах, поэтому не сможет подарить очки Шнурову. И приступила к делу: «Ну что лучшие люди покинули страну, наградим тех, кто пока ещё здесь? Когда в следующий раз вы услышите, что в России ничего не делается, посмотрите на список номинантов».

Правда, в самой премии никакой интриги не было. Лишь взглянув на звёздных гостей в зале, можно было понять, кто победит – другие номинанты не соизволили явиться.

– Владимир Машков, Константин Хабенский и Александр Паль – занятые люди, в отличие от меня, – объяснила Metro Аня Чиповская, взявшая приз за актёрскую игру в фильме «Чистое искусство».

На самом деле, Чиповская пошутила, и для неё ценно получить этот приз:

– «Сделано в России» – это же круто! Всё-таки мы что-то делаем для наших зрителей. Так часто наших актёров сравнивают с зарубежными: русская Анджелина Джоли, русский Аль Пачино... А разве есть там американский Иннокентий Смоктуновский, Олег Ефремов? У нас, в России, тоже много всего своего крутого.

Награду актриса посвятила маме – Ольге, с которой пришла на премию.

Победители

«Актёрская игра»

Аня Чиповская. Актриса была единственной девушкой среди номинантов. Ей удалось обойти Хабенского, Машкова и Паля.

«Кинопремьера»

Михаил Местецкий. Получая награду, режиссёр пошутил, что героев его фильма «Тряпичный союз» не пустили бы в отель «Метрополь».

«Театр»

Максим Диденко. Вручая режиссёру приз за спектакль «Пастернак. Сестра моя – жизнь», Собчак надела маску из другой постановки «Чёрный русский».

«Литература»

Саша Филипенко. Писателя наградили за его третью книгу, остросюжетный роман «Травля» – точный портрет нашего общества.

«Гастрономия»

Александр Гончаров. Отметили первый в России «локаворский» ресторан «Марк и Лев» (с блюдами из продуктов, выращенных в 150 км от кухни).

«Телевидение и медиа»

«Салам Масква» (Павел Бардин).

Многосерийная криминальная драма Павла Бардина, вышедшая на Первом канале. В центре внимания сериала — многоголосие мигрантов, приехавших в столицу с разными целями, и сотрудники специального отдела по борьбе с этнической преступностью. Сериал о нашем настоящем.

«Спорт»

Яна Егорян. Российская фехтовальщица, действующая чемпионка мира в командном первенстве. На Олимпийских играх в Рио оформила золотой дубль, одержав победу в личном первенстве и в команде. Победа Егорян стала первой для России в личных дисциплинах в женском фехтовании.

«Художественные проекты»

Петр Павленский (Угроза). Акция Петра Павленского, спровоцировавшая органы власти на вопиющий жест: судебное дело художника было переквалифицировано на «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» (Павленский облил бензином и поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке) под тем предлогом, что в этом помещении в 1930-е годы «содержались выдающиеся общественные деятели и деятели науки». Государственный абсурд стал частью художественной акции Павленского.



«Социальные проекты»

Научно-просветительский проект «СПИД.Центр» (Антон Красовский). История одной борьбы. Несмотря на то что международная организация по борьбе и профилактике UNAIDS бьет тревогу по поводу ситуации с ВИЧ-инфицированными в России, наши чиновники отрицают эпидемию и закрывают существовавшие ранее проекты помощи заразившимся. На фоне этого работа маленького «СПИД.Центра» в Подмосковье выглядит ежедневным подвигом. Помимо непосредственной помощи пациентам и их родственникам, у центра хорошо работает сайт, который в ежедневном режиме рассказывает о том, что диагноз — это не приговор.

«Наука и технологии»

Илья Чех и компания “Моторика”. За создание технологии 3D-печати тяговых протезов и ее успешный вывод на рынок.