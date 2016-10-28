Сотрудник Пенсионного фонда хотел получить взамен на свою услугу хорошую вентиляцию в квартире, а получит уголовный срок. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

54-летний начальник отдела капитального строительства и ремонта Пенсионного фонда Петербурга предложил одной из организаций выиграть конкурс на капремонт в этом же Пенсионном фонде.

“В обмен” на государственный контракт чиновник попросил 10-15% от его цены. Затем поменял условия - вместо денег ему понадобилась вентиляционная система стоимостью 400 тысяч рублей. Систему в его доме установили в августе 2015 года. Через год с небольшим, 27 октября 2016 года, чиновника задержали сотрудники ФСБ.

Статья 290 УК РФ, которая вменяется сотруднику Пенсионного фонда, предусматривает штраф от двух до четырех млн рублей либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.