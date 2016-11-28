Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике, серебряный призер Олимпийских игр-2016 Яна Кудрявцева, по всей видимости, завершила свою карьеру из-за тяжелых последствий перелома ноги, приводит "Р-Спорт" слова Ирины Виннер-Усмановой.

По словам Винер-Усмановой, перелом ноги в 2015 году "дал очень тяжёлые последствия на здоровую ногу, которую тоже нужно оперировать".

"Она была в Германии, ей сказали, что нужно сделать вторую операцию, и после этого она закончила", — сказала глава федерации.

Впрочем, сама 19-летняя гимнастка Яна Кудрявцева всё ещё сохраняет надежды вернуться в большой спорт.

– Честно, сильно удивилась, узнав эту новость, – цитирует Кудрявцеву life.ru. – Точного ответа я не давала. Пока врачи мне предоставили отдых – и я не собиралась проводить его на костылях. Хотелось нормально отдохнуть, и мой отпуск продолжается! А о том, завершать карьеру или нет, пока не думала. Все зависит от операции. Если после нее можно будет выступать, то останусь в спорте. Даже если придется терпеть. На данный момент я не могу сказать, остаюсь или ухожу.