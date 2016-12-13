Чемпионат мира по бобслею и скелетону перенесён из Сочи в другой город. Такое решение приняла Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), сообщает официальный сайт организации. В ближайшее время будет названо новое место проведения мирового первенства.

Турнир должен был пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Тем не менее после доклада независимой комиссии WADA о применении допинга российскими спортсменами сразу ряд сборных высказались против проведения в России мирового первенства по бобслею и скелетону.

Сначала от участия в чемпионате мира отказалась Латвия, а затем о намерении бойкотировать турнир заявили спортсмены из Южной Кореи, США, Австрии и Великобритании.

В пресс-релизе IIBSF на сайте организации говорится:

– Исполнительный комитет IBSF принял решение, что в это тяжелое время разумно перенести чемпионат мира из России в другое место. Это решение обусловлено двумя причинами. Во-первых, оно позволит спортсменам и тренерам всех стран принять участие в соревнованиях, сфокусировавшись на результатах, а не на взаимных обвинениях. Во-вторых, несмотря на огромные усилия Федерации бобслея и скелетона России по организации чемпионата мира, в нынешних условиях было бы практически невозможно оценить усилия организационного комитета и воспользоваться всеми преимуществами Центра санного спорта "Санки", одной из лучших трасс в мире.

Немецкая федерация бобслея, скелетона и санного спорта выступила с предложением провести чемпионат мира в Германии.