Кто выиграл в выборах в США: Бизнес Дональда Трампа состоит из 515 активов, о которых он заявил в налоговой декларации

Новый 45-ый президент США ещё до выборов был широко известен своей бизнес-империей. В неё входит недвижимость, казино, парфюмерный, модельный бизнес и многое другое.

264 его актива имеют в своем названии слово "Трамп" и еще 54 – его инициалы. Например, Trump Drinks Israel (кошерные энергетические напитки), Trump Ice (бутилированная вода), Trump Carousel (карусель в Нью-Йорке), Trump Classic Cars, Trump Vineyard Estates и т.д., пишет BBC.

А вот The New York Times заявляет, что инвестиционный концерн Трампа – это "лабиринт из долгов и непрозрачных связей". Эксперты издания заявляют, что общий долг компаний Трампа составляет как минимум 650 млн долларов.

Известная недвижимость Трампа и другой бизнес

Здание в Вашингтоне, в котором расположился новый Trump International Hotel. Американцы его знают по другому названию – "Старая почта и часовая башня".

Офисный небоскреб (Калифорния-стрит, 555). Он был построен в 1969 году и три года являлся самым высоким зданием на Западном побережье США. В этом небоскребе раньше находилась штаб-квартира Bank of America.

Собственный парфюм: ароматы Empire для "уверенного в себе мужчины" и Success - "вдохновляющее сочетание свежего можжевельника и замороженной смородины с примесью кориандра".

Модельное агентство Trump Models расположено в Нью-Йорке.

С казино в Атлантик-Сити не так всё просто. О Трампе там напоминает лишь название Trump Taj Mahal. После смены череды владельцев месяц назад это казино закрылось.

Бизнес-империя Трампа жертвовала сотни тысяч долларов на президентские кампании Билла Клинтона в 90-е годы. Только в 2008 году Трамп выделил 250 тысяч долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон.

Он также щедро выделял средства, причем дважды, на избрание Хиллари Клинтон сенатором от штата Нью-Йорк. Более того, Трамп постоянно оказывал поддержку Фонду Клинтон и активно поддерживал политику, проводимую этой семьей. Даже дети обеих семей до сих пор близко дружат.

Что говорят о Трампе

Американская писательница Гвенда Блэр, автор двух книг о Трампе и его семье:

"По своей натуре он - делец: он продает себя и верит в себя. Если кто-нибудь высказывает мнение, что Трампу что-то не удалось, то он реагирует на это как ужаленный. Он явно очень сильно расстраивается по этому поводу и сразу вспыхивает. Это удар по его самолюбию".

Журналист и биограф Трампа Тимоти О'Брайен:

"По своей сути Трамп – семилетний мальчик, который скрывается за оболочкой пожилого человека. Он может показаться привлекательным в беседе с глазу на глаз, однако он крайне недисциплинирован в интеллектуальном, эмоциональном, финансовом и публичном плане. Трамп – ярко выраженный "нарцисс". Человек, которым он ежесекундно интересуется – это он сам".

По мнению О'Брайена, Трамп начал постепенно погружаться в политику после того, как пошатнулась его карьера бизнесмена. Так крупный инвестор превратился "в звезду телешоу и человека, который называет своим именем все, что угодно - от высотных зданий до водки и нижнего белья".

Справка

О'Брайен – написал книгу "Нация Трампа". Потом Трамп подал на него в суд. Суть претензии: автор назвал магната лишь миллионером, а не миллиардером. Трамп хотел отсудить у журналиста 5 млрд долларов, но в суде проиграл.

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