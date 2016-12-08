В Кремлевском дворце с размахом прошло вручение уже второй Российской Национальной Музыкальной премии, победителей на которой определяет профессиональное жюри, около 160 представителей музиндустрии от продюсеров до журналистов.

Открыл вечер Филипп Киркоров с выступлением из своего шоу "Я", за которое позже он получил награду в номинации "Лучшее концертное шоу".

Любое появление поп-короля на сцене заканчивалось грудой цветов, которые ему несли дамы всех возрастов.

– Клянусь не заказывал, несут по доброй воле, век аншлагов не видать, – уверял Филипп Бедросович.

Поспорить с Киркоровым по количеству букетов мог только Николай Басков, у которого цветы не помещались в руках и падали.

– Оставлять что-то на сцене – хорошая примета, – успокаивал певца ведущий Игорь Верник.

– Не может быть хорошей приметой, когда падает, – отшутился Николай.

Но самая безумная фанатка оказалась у Димы Биланы.

После того, как Билан исполнил саундтрек к фильму "Герой", где певец исполнил главную роль, у нему на сцену вышла дама и без всякого стеснения начала делать селфи, ни на кого не обращая внимание. Ведущая Ольга Шелест решила подыграть и влезла в кадр, но поклонница Димы не унималась, в итоге вмешался охранник. Спускаясь по ступенькам, она продолжала фотографировать, и в итоге упала. Что же касается музыки к кино, то в номинации "Лучшая музыка к фильму или сериалу" победила песня Филиппа Киркорова «О любви» к драме «Экипаж».

Лучшей рок-группой назвали “Ленинград”. Лидер группировки на премию не пришёл, что возмутило Льва Лещенко, сидящего на первых рядах в зале.

– Раз вы больше всех возмущаетесь, то получите за "Ленинград" этот приз и передайте Шнуру, – обратился Верник к Льву Валерьяновичу.

Лещенко не стал отпираться, сразу вышел и рассказал со сцены:

– Я сподобился несколько раз выступать с этой группой на корпоративах и могу сказать они достойны музыкальных премий. С удовольствием передам приз, – сказал Лещенко.

Шелест и Верник попросили спеть его любимые строчки из "Экспоната", немного помедлив, Лев Валерьянович своим бархатным голосом на распев затянул: "На лабутенах я и в лалалалала штанах"…

В этот вечер Лещенко "получил" много статуэток. Каждый раз, когда исполнителя не оказывалось в зале, Верник звал Льва Валерьяновича. Ему передали приз за "Лучший хип-хоп проект" для опоздавшего Басты.

– Я хорошо знаю Басту, – сказал Лещенко, – Я голосовал за него. Можете проверить мою анкету. Баста как-то пригласил меня на свой юбилейный концерт, и так как он родился в 80 году, мы вместе спели "До свидания, наш ласковый мишка!", поэтому теперь у меня к нему самые нежные чувства.

Сам же Василий (Баста) не успел к началу церемонии, потому что в этот день он был в суде в Ростове-на-Дону, где за оскорбление Децла ему присудили выплатить компенсацию в 50 тыс.руб. Подробности ЗДЕСЬ. В итоге Баста позже посвятил свою награду своему родному городу.

Хип-хоп же на церемонии исполняли два робота, появившиеся из-под сцены.

Лещенко получил награду и за Семёна Слепакова, который победил в номинации "Городской романс", обойдя Александра Розенбаума, Елену Ваенгу, Олега Митяева и Сосо Павлиашвили. Со Слепаковым Лещенко, как оказалось, не знаком. В четвёртый раз выйдя на сцену за призом "Лучшему танцевальному хиту" для MONATIK Лев Валерьянович заявил, что забивает здесь место. А потом сделал танцевальное па, обернувшись вокруг себя на одной ноге.

Что касается основных номинаций, то "Песней года" назвали композицию группы “Ленинград” – “В Питере пить”.

Киркоров с места возмущался, почему именно эта песня, а не "Экспонат".

Но оказалось, что "Экспонат" отметили в категории "Лучшее музыкальное видео".

Лучшей поп-исполнительницей назвали певицу Ёлку, лучшим поп-исполнителем стал Дима Билан. Приз ему вручали Андрей Бурковский и Елена Исинбаева. Исинбаева призналась, что песню Билана "Невозможное возможно" она несколько лет слушала перед важными соревнованиями и она придавала ей сил. В свою очередь Дима признался, что фанат Елены с 2004 года.

Финальным аккордом церемонии стало выступление Кристины Агилеры. Позже в сети зрители обсуждали, как же изменилась 35-летняя певица. Её розовые волосы, неестественно пухлые губы и немного отёчное лицо. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

Тем не менее своим голосом и шоу она покорила зрителей.

Список победителей Российской Национальной Музыкальной Премии:

Лучший поп-исполнитель: Дима Билан

Лучшая поп-исполнительница: Ёлка

Лучшая поп-группа: “А-Студио”

Лучшая рок-группа или рок-исполнитель: “Ленинград”

Инструменталист года в классической музыке: Денис Мацуев

Открытие года в классической музыке: Ростислав Мудрицкмй

Вокалист года в классической музыке: Анна Нетребко

Поэт года: Леонид Агутин

Лучшая песня (мелодия) к кинофильму или сериалу: Филипп Киркоров «О любви» (OST «Экипаж», режиссер Николай Лебедев)

Лучший хип-хоп проект: Баста

Городской романс: Семён Слепаков.

Танцевальный хит года: MONATIK

Лучшее музыкальное видео: “Ленинград” “Экспонат”

Композитор года: Константин Меладзе.

Песня года: “Ленинград” “В Питере пить”

Лучшее концертное шоу: Шоу «Я» Филиппа Киркорова в ГКД