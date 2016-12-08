Под занавес многочасовой церемонии вручения Национальной музыкальной премии России на сцену Кремлевского дворца вышла супер-звезда - Кристина Агилера. Певица исполнила несколько композиций и вызвала настоящий фурор. В Сети появились фото и видео выступления Кристины Агилеры. Блогеры рассказали и о впечатлениях от шоу.

Некоторые зрители концерта отмечают, что Кристина Агилера сильно изменилась - она поправилась и ее лицо стало выглядеть иначе.

"Что касается внешнего вида - Агилера выглядела на свои года, именно на этом концерте - уставшая. Глаза накрасили неудачно, только подчеркнули её усталость. Цвет волос зачем такой, непонятно", - раскритиковали внешний вид Агилеры блогеры.

Но несмотря на это, все как один уверяют, что российским поп-звездам надо поучиться у Агилеры петь и делать шоу.

"Кристина зажгла Кремль после сонных 4 часов очень сомнительного качества премии..."

"Пришлось пересмотреть выступления огромного количества российских звёзд, чтобы наконец увидеть Агилеру! Но оно того определенно стоило!"

"Кристина Агилера стоила того, чтобы ждать ее 4 часа и понимать, что уши вянут от русской музыки. То, что показала Агилера за 10 минут выступления, нам не повторить никогда. Это невероятный голос и потрясающее шоу!".

"Многие приехали на это сборище клоунов лишь ради одного человека!!", - пишут зрители.

Добавим, Кристина Агилера вышла на сцену Кремлевского дворца около полуночи. Зрители мигом оживились. Почти все встали со своих мест и принялись танцевать, подпевая любимым хитам. Причем, делали это как обычные гости премии, так и ее герои - российские поп-звезды.

"Такая хрупкая. Такая мощная! Взорвала весь Кремль! Пока я снимал это видео, рядом со мной кричала и танцевала Вика Дайнеко", - рассказывают в соцсетях блогеры.

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Это выступление Агилеры в Москве стало первым за последние 9 лет. До этого артистка приезжала в Россию для участия в нескольких частных закрытых мероприятиях, а в 2007 году была главной звездой на вручении премии одного из музыкальных каналов.