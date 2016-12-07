Адвокат реп-исполнителя Кирилла Толмацкого (Децл) Роман Лалаян заявил Metro, что доволен решением Ростовского районного суда по которому репер Баста (Василий Вакуленко) обязан выплатить Толмацкому 50 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

Напомним, что причиной иска Толмацкого стал конфликт между двумя музыкантами в конце августа, который быстро перерос в оскорбления. Толмацкий в своём блоге в Twitter пожаловался на громкую музыку в клубе Басты, на что тот – также через соцсети — назвал оппонента "лохматым чмом". В итоге Толмацкий потребовал от Вакуленко опровержение и компенсацию в миллион рублей. Суд удовлетворил иск Толмацкого частично.

– Решением мы довольны, разбирательств и заседаний больше не будет– сказал Лалаян. – Я лично добивался признания факта оскорбления в связи со словом "чмо". Мы сделали две экспертизы, на основании этого суд вынес решение. Что касается конкретной суммы компенсации, то нам было абсолютно без разницы, какая она будет. Нам не нужны деньги Василия, нам необходимо было получить какие-то разъяснения. Василий признал на судебном заседании, что он такое говорил и он так считает. Если честно, мы были немножко шокированы от того, что взрослый и известный человек себя так ведёт. Несколько дней назад он выкладывал фото в рясе, а потом оскорбляет честь и достоинство человека. И если Василий Михайлович ещё раз напишет в соцсетях что-либо в отношении Кирилла - мы повторно обратимся в суд.

Представитель Вакуленко Елена Трифонова пояснила Metro, что запись Вакуленко в Twitter являлась "субъективным оценочным суждением", подавать встречные иски он не будет.