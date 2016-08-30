Чартеры в Турцию из России возобновляются. Причём в 2016-м году. Постановление на снятие запрета на чартерные перевозки премьер Дмитрий Медведев подписал 28 августа. В результате туркомпании начали формировать предложения и направлять запросы на осуществление чартеров в Турцию в "Росавиацию". Первые заявки уже согласованы.

На официальном сайте Ассоциации туроператоров России говорится, что первые чартеры в Турцию из Москвы, Екатеринбурга, Самары и Калининграда, Перми будут отправляться уже в первых числах сентября.

Например, туроператор Coral Travel начнет чартеры в Турцию шестого сентября. Первая ласточка полетит в Анталью из Самары. Уже с седьмого сентября компания запустит чартеры из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, затем на очереди Пермь и Омск. Рейсы будет выполнять авиакомпания "Роял Флайт". В Coral Travel рассчитывают, что в начале октября в полетной программе будет уже порядка 15 городов вылета.

Туроператор "Пегас Туристик" направил запрос в Росавиацию на открытие чартерных рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары и Екатеринбурга.

Чартерная программа "НТК Интурист" стартует со 2 сентября на рейсах Turkish Airlines – пять раз в неделю из Москвы. В компании Metro сообщили, что рассматривают возможность открыть дополнительные рейсы из Москвы, а также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и ещё Казани.

Туроператор "Anex Tour" будет предлагать туры с перелетом на чартерных рейсах на бортах "AZUR Air" на курорты Антальи из Москвы, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Калининграда. Частота полетов - 1 рейс в неделю. Старт чартерным программам будет дан в Ростове-на-Дону: первый рейс из этого города отправится уже 3 сентября.

Напомним, что отношения России и Турции ухудшилось осенью 2015 года после того, как турки сбили российский военный самолёт Су-24. Погибли два человека.