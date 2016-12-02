Западный скоростной диаметр (ЗСД) открыли в Петербурге в 14.15 в пятницу, 2 декабря. На торжественной церемонии выступил президент РФ Владимир Путин. Глава государства расписался на памятной доске в честь открытия городской магистрали и пуска движения по всей протяженности. Напомним, что в настоящее время работают северный и южный участки ЗСД.

Цитата: - Сейчас действующие участки пропускают 3 миллиона [транспортных средств] в месяц. А только что говорили о том, что после ввода центральной части это уже будет где‑то 6–7 миллионов в месяц. Представляете, какой огромный поток пойдёт мимо центра города. Это будет сохранять исторический центр города и, безусловно, будет улучшать экологическую ситуацию, чтобы полегче в центре было дышать людям, - приводит слова президента РФ пресс-служба Кремля.

Владимир Путин во время церемонии открытия центрального участка ЗСД обратился к строителям, инженерам, сотрудникам российских и зарубежных компаний, которые участвовали в создании внутригородской магистрали. Глава государства отметил, что ЗСД имеет важное значение не только для горожан, но и для всего Северо-Запада: новая скоростная дорога связывает деловые центры Петербурга, и при этом позволяет обойти исторический центр города.

Также Владимир Путин отметил, что реализация проекта создания Западного скоростного диаметра является отличным примером сопряжения возможностей государства и частных компаний. Строительство всего ЗСД началось ещё в 2005 году, центрального участка - с 2013-го. Всего было вложено 210 миллиардов.

Цитата: - Это очень знаковое событие для Петербурга, - цитирует Кремль Владимира Путина. - Этот проект – красивый, масштабный, современный. Здесь работало большое количество специалистов, наших крупнейших научных институтов, предприятий, которые осуществляли поставки всего, что необходимо для этого сооружения.

Протяжённость основного хода ЗСД – 46,6 километра, общая протяжённость со съездами и развязками – более 70. На дороге предусмотрено функционирование 15 транспортных развязок, движение осуществляется по 4–8 полосам.