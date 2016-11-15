В воскресенье, 20 ноября, весь день поезда не будут ходить на центральном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. А именно – между станциями "Проспект Мира" и "Октябрьская".

Движение ограничат из-за капитального ремонту пути. Поезда по этой ветке будут ходить лишь на участках "Новоясеневская" - "Октябрьская" и "Проспект Мира" - "Медведково", сообщили в пресс-службе метрополитена.

Закрыты будут станции "Тургеневская" и "Сухаревская". Через станцию "Китай-город" пассажиры смогут проехать только по Таганско-Краснопресненской линии, а через станцию "Третьяковская" – по Калининской линии. Станции "Октябрьская" и "Проспект Мира" будут временно работать как конечные с пересадками на одноименные станции Кольцевой линии.

"На время работ пассажиры смогут воспользоваться другими станциями метрополитена, расположенными в непосредственной близости от закрытых, а также наземным городским транспортом", – уточнили в пресс-службе.

В понедельник, 21 ноября, с 5:30 работа Калужско-Рижской линии продолжится в обычном режиме.

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