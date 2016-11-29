У Бритни Спирс появился новый возлюбленный. 34-летняя певица встречается с манекенщиком Сэмом Асгари, который на 12 лет младше звезды (ему 22 года). Об этом во вторник сообщает Daily Mail.

Поводом для слухов послужил новый клип певицы под названием "Slumber Party", в котором вместе со Спирс снялся Асгари.

Позже звезда опубликовала на своей странице в Instagram совместное фото с манекенщиком. Однако никаких заявлений о новом романе Спирс не делала.

Между тем, западные СМИ уверены, что Бритни и Сэм связывают романтические отношения.

Напомним, что Бритни Спирс состояла в браке с Кевином Федерлайном на протяжении трёх лет. После развода СМИ приписывали ей череду романов, однако ни к чему серьёзному они не привели.

Сейчас звезда официально свободна и занимается карьерой – недавно она подписала выгодный контракт и выступает в казино в Лас-Вегасе.