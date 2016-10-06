Запрещённая в России террористическая группировка Аль-Каида, признанная ответственной за страшные события 9/11 в Нью-Йорке готовится нанести новый удар, сообщает Express.

Информация о готовящихся терактах в США и Европе, (в частности в Великобритании), была получена от источника издания на Даунинг-стрит.

"Группировка всё это время занималась "реставрацией". Они видели, как вырос ИГИЛ (запрещённая в России террористическая группировка - Прим. ред.) Теперь они ждут своего часа", - заявил инсайдер.

Согласно данным Times, активным возрождением Аль-Каиды занимается сын Осамы бин Ладена, 25-летний Хамза.