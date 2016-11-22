Британец с котами воспроизводят сцены из культовых фильмов

30-летний британец по имени Дэвид воссоздаёт сцены из кино с котами и коллегой Сарой, сообщает британское издание Metro. Фотографии он публикует в аккаунте moviecats в социальной сети Instagram.

Всё началось с того, что Дэвид готовил вопросы для викторины и решил задействовать в процессе своих питомцев.

— Мы много веселились, создавая эти фотографии, поэтому решили поделиться своими творениями в Сети, — сказал Дэвид.

Каждый из снимков повторяет сцены из культовых фильмов прошлого, среди которых "Сияние" Стэнли Кубрика, "Красота по-американски" Сэма Мендеса, "Инопланетянин" Стивена Спилберга, "Привидение" Джерри Цукера и "Чужой" Ридли Скотта.