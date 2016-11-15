Дональд Трамп стал самым богатым президентом в истории США. И, несмотря на то что сам он намерен отказаться от полагающейся ему зарплаты на посту главы государства, это никак не мешает заработать нехилую сумму на его имени другим. 51-летний Джон Мэппинг, владелец отеля в Корнуэлле, принимал участие в тотализаторе на протяжении 18 месяцев и ставил на кандидатуру Трампа 30 раз. Удивительно, но каждый раз его ставка приносила доход.

Как рассказал Metro Мэппинг, он вложил в это предприятие 6258 долларов, а его итоговый доход составил 126 тысяч, что почти в 20 раз больше изначальной суммы.

По словам британца, такая удача – не простое стечение обстоятельств, а результат математических вычислений.

– За последние 20 лет я выработал простой математический алгоритм, позволяющий предсказывать некоторые события, исходя из происходящих событий, – рассказывает Мэппинг. – Через три дня после того как Трамп заявил, что намерен баллотироваться, я уже знал, что он победит. В этом мне помог простой анализ новостей, приходящих из США. И я уже не подвергал это сомнению.

Уверенность Мэппинга в своей правоте не могли пошатнуть даже опросы общественного мнения, согласно которым Трамп уступал Клинтон на этапе подсчёта голосов избирателей.

– Я не боялся потерять всё, потому что точно знал, что он победит. Я уверен в своём методе.

Несмотря на всю панику, которая поднялась после новостей о победе Трампа, британец уверен, что ничего страшного не случилось.

– В текущий момент это лучший вариант для Штатов. Поэтому он и одержал победу. Трамп очень умён, это вне всяких сомнений, – объясняет свою точку зрения Мэппинг. – А также у него есть доброта, любовь и, что самое главное, политическая философия, которая действительно работает.

Тем не менее на ещё один новый тренд, появившийся после победы Трампа, – идею о выдвижении Мишель Обамы на пост президента в 2020-м, Мэппинг бы не советовал делать ставки:

– Нет, не думаю, что она победит. Я считаю, Трамп продержится два срока подряд. Люди будут довольны результатами его работы.

Небольшой прогноз о том, каким будет вектор внешней политики США при Трампе Мэппинг может сделать уже сейчас.

– Я бы поставил на то, что США и Россия станут мощными союзниками, – делится с Metro Джон. – Владимир Путин и Дональд Трамп будут действовать сообща, с учётом взаимного уважения. И тогда на земле воцарится настоящий рай.

Дмитрий Беляев