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Британцы хотят заставить королевскую семью платить за ремонт Букингемского дворца

  • Давид Абабеков

Петицию подписали уже более 100 тысяч человек

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Недавно стало известно, что Букингемский дворец ждёт первое за 60 лет крупное обновление. Работы предположительно могут обойтись в 369 миллионов фунтов стерлингов. Планируется, что ремонт завершится в 2027 году.

Как сообщает британское издание Metro, население страны отреагировало на очередную волну трат на королевскую семью. В сети появилась петиция, создатель которой хочет, чтобы ремонт дворца был оплачен средствами Короны. За день с лишним её подписали уже более 100 тысяч человек. Число единомышленников постоянно растёт. Цель кампании — 200 тысяч человек.

Создатель петиции назвал "возмутительной" ситуацию, при которой в сложившейся кризисной обстановке народ вынужден платить за обновление Букингемского дворца.

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