В Лондонском кинотеатре "Одеон" 5 сентября состоялась мировая премьера фильма "Бриджит Джонс-3" (Bridget Jones's Baby, 2016). На красную дорожку на Лейчестер-сквер, одну из самых многолюдных площадей Лондона, вышли знаменитые актеры - герои новой истории про Бриджит Джонс.

На премьеру прибыла режиссер фильма Шэрон Магуайр (она сняла и первую часть - "Дневник Бриджит Джонс"), а также главные звезды картины - Рене Зеллвегер и Колин Фёрт. Оба пришли на премьеру со спутниками - Рене Зеллвегер была с музыкантом Дойлом Брэмхоллом II и не скрывала своих чувств - влюбленные держались за руки, обнимались и даже целовались "на камеру".

Колин Фёрт, снова сыгравший в третьем фильме про Бриджит Джонс адвоката Марка Дарси, прибыл на премьеру в Лондон с супругой Ливией Джуджолли. Но периодически Фёрт отпускал от себя жену и делал совместные фото с Рене.

Еще один герой новой истории про Бриджит Джонс - актер Патрик Демпси. Он сыграл в "Бриджит Джонс-3" одну из главных ролей - обаятельного миллионера Джека Кванта. На премьеру Патрик пришел со своей супругой Джилл Финк.

Также на красную дорожку к кинотеатру "Одеон" в Лондоне вышли актеры Эмма Томпсон, Ширли Хендерсон, певица Элли Голдинг и другие знаменитости.

Сюжет нового фильма про Бриджит снова строится на способности главной героини оказываться не в то время, не в том месте, не с тем мужчиной.

Фанаты фильма, правда, хоть и ждут премьеру, но весьма резко критикуют обновленную внешность Рене Зеллвегер. Актриса сделала пластическую операцию и стала выглядеть несколько иначе.

"Как же ее пластика изуродовала, а была такой милашкой", - пишут блогеры.

Премьера фильма "Бриджит Джонс-3" (Bridget Jones's Baby, 2016) в России назначена на 15 сентября.

"Бриджит Джонс-3": трейлер на русском языке