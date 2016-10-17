Пользователи соцсетей охватил небывалый гнев в связи с фотографией пса, лицо которого преобразили с помощью наколок. Снимок животного с татуировками выложил на своей странице владелец тату-салона в Бразилии, сообщает британское Metro.

Согласно данным издания, Эмерсон Дамасено сделал своему питомца пять татуировок. Набил он их на морде и ушах пса. Когда же он продемонстрировал своё творчество пользователям социальных сетей, то его так закидали гневными комментариями, что ему даже пришлось удалить свой аккаунт.

При это сам Дамасено попытался оправдать свой поступок тем, что верит в то, что рисунки оберегут питомца от болезней. Девушка же незадачливого татуировщик попыталась заступиться за любимого, заявив, что перед процедурой собаку отвели на обследование к ветеринару.

Как рассказала российскому Metro активистка инициативной группы "Живодёрам. НЕТ", зоозащитница Мария Михайловна Высоцкая, подобный поступок говорит о недалёкости хозяина собаки и о его лицемерии, так как тот использовал своего питомца ради рекламы.

-Странностей у нас всё больше и больше. Учитывая тот факт, что нанесение татуировок болезненная процедура, это вполне можно считать жестоким обращением с животным, соответственно в Бразилии есть закон, по которому горе-татуировщика могут посадить в тюрьму. У нас я о таком пока не слышала. В любом случае это ненормально, животное созданы природой такими, каким есть, а всё остальное делается лишь в угоду человеческим амбициям, так как собаке явно не нужны татуировки. Тут, конечно, ещё явно был рекламный ход, но всё равно это всё из серии "мой владелец — идиот", - заключила она.

Отметим, что в Интернете даже появилась петиция за то, чтобы создать отдельный закон, вводящий запрет на нанесения тутировок и пирсинга животным.